Ibaneis tem 34,5% das intenções de voto e lidera com folga disputa pelo GDF, diz pesquisa

Nova rodada do levantamento Metrópoles/Ideia mostra que Ibaneis tem mais que o dobro das intenções de voto do segundo colocado, Reguffe, com 14,8%

Metrópoles - O governador Ibaneis Rocha (MDB) soma 34,5% das intenções de voto e lidera com folga a disputa pelo Governo do Distrito Federal, de acordo com a Pesquisa Metrópoles/Ideia divulgada nesta quarta-feira (22/6). Logo atrás, aparece o senador José Antônio Reguffe (União Brasil), com 14,8%.

Ibaneis tem mais que o dobro de pontos na comparação com Reguffe. Em relação aos demais pré-candidatos ao Palácio do Buriti, a distância é ainda maior. Esse é o resultado da pesquisa estimulada – na qual os entrevistados escolhem entre os nomes apresentados em uma lista contendo os possíveis candidatos a disputar o GDF em 2022.

