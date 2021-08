Imagem das Forças Armadas piora e maioria dos brasileiros rejeita participação de militares na política

247 - Pesquisa realizada pelo PoderData, divulgada pelo site Poder 360, aponta que 52% dos brasileiros consideram “ruim” a participação de integrantes das Forças Armadas na política e no governo, um crescimento de sete pontos percentuais sobre o registrado no levantamento anterior, realizado em abril.

A avaliação positiva encolheu três pontos percentuais, passando de 35% para 32% no período, e embora esteja dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, sinaliza o desgaste das Forças Armadas em função de sua participação no governo Jair Bolsonaro, que enfrenta taxas recordes de desaprovação.

A pesquisa é a primeira realizada após o desfile militar do dia 10 deste mês, quando blindados atravessaram a Esplanada dos Ministérios, em Brasília, no mesmo dia em que o Congresso realizou a votação que rejeitou a adoção do voto impresso nas próximas eleições. A adoção do voto impresso é uma das bandeiras de Bolsonaro visando as eleições de 2022.

A pesquisa ouviu 2,5 mil eleitores em 4.333 municípios de todos os estados do país entre os dias 16 e 18 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

