"Impressionante tanto desprezo com a vida", diz Flávio Dino sobre Bolsonaro

Flávio Dino afirmou que, apesar do país registrar 359 mortes e 9.056 casos confirmados de coronavírus, Jair Bolsonaro não "abandona vaidades e agressões". "Impressionante tanto desprezo com a vida dos brasileiros", disse edit

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), apontou o desprezo que Jair Bolsonaro tem pelas vítimas do novo coronavírus.

"Bolsonaro começou o dia com TREZENTOS brasileiros mortos na sua porta. À noite já são TREZENTOS E SESSENTA. E nem assim ele abandona vaidades e agressões. Impressionante tanto desprezo com a vida dos brasileiros", escreveu o governador que tem sido um dos alvos das críticas de Bolsonaro por defender o isolamento coomo medida para conter o avanço do Covid-19.

O Brasil já registra 359 mortes e 9.056 casos confirmados de coronavírus, segundo o próprio Ministério da Saúde.

Bolsonaro começou o dia com TREZENTOS brasileiros mortos na sua porta. À noite já são TREZENTOS E SESSENTA. E nem assim ele abandona vaidades e agressões. Impressionante tanto desprezo com a vida dos brasileiros. — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) April 3, 2020

Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso