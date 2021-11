Indicação de André Mendonça para o STF pode ser rejeitada no Senado

No momento, André Mendonça teria 43 votos a seu favor, apenas dois a mais do que o mínimo necessário edit

247 - É imprevisível o resultado da votação do nome de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal no plenário do Senado.

Esta é a avaliação tanto de apoiadores quanto de opositores à sua candidatura a uma vaga para o STF. Em uma última contabilidade, os próprios parlamentares da bancada evangélica, que são os que mais apoiam o ex-Advogado Geral da União, dizem que ele tem o voto de 43 do total de 81 senadores, apenas dois a mais do que o mínimo necessário para conquistar a indicação, informa a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S.Paulo.

Por outro lado, os senadores de oposição a Jair Bolsonaro, que indicou Mendonça para o Supremo, consideram que há 49 votos contrários a ele, configurando uma situação indefinida.

Antes de ir a plenário, André Mendonça precisa ser sabatinado na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado. O presidente da comissão, senador Davi Alcolumbre, que até agora resiste em marcar uma data para que a sabatina ocorra, sinalizou que deve finalmente agendá-la.

