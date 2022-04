"Indulto de Bolsonaro afronta a democracia e o STF", protestam dezenas de entidades civis em manifesto

Apoie o 247

247 - O coletivo Pacto pela Democracia, que reúne quase 100 organizações da sociedade civil, divulgou um manifesto contra o decreto em que Jair Bolsonaro concede perdão à pena de 8 anos e 9 meses imposta pelo Siupremo Tribunal Federal ao deputado Daniel Silveira.

No manifesto, assinado por entidades como Associação Brasileira de ONGs, Associação Brasileira de Imprensa, Juristas pela Democracia, Oxfam Brasil e outras, defende que todos os que atentam contra a democracia devem ser responsabilizados. "A salvaguarda garantida pelo direito constitucional à liberdade de expressão não deve ser confundida com uma autorização para minar a democracia brasileira", diz o manifesto.

"A democracia brasileira resistirá às aventuras autoritárias perpetradas por aqueles e aquelas que, apesar de escolhidos dentro das regras do jogo democrático, desejam seu fim", acrescentam as instituições signatárias.

O Pacto pela Democracia, coalizão da sociedade civil voltada à defesa e ao aprimoramento da construção democrática no Brasil, vem por meio desta nota se posicionar frente ao forte e grave ataque à instância máxima da justiça no país, o Supremo Tribunal Federal (STF), e à própria democracia brasileira ocorrido no dia de ontem.

A publicação do decreto assinado pelo Presidente da República que concede indulto individual ao deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ), logo após o mesmo ter sido condenado pelo STF por crimes contra o Estado Democrático de Direito, é uma clara afronta às instituições democráticas e à Constituição Federal. A medida, inédita desde a promulgação da Carta Magna, aprofunda a crise institucional entre os poderes da República continuamente promovida pelo governo de Jair Bolsonaro.

A tripartição dos poderes constitucionais é uma das bases da democracia moderna, sendo dever da sociedade zelar por sua manutenção e seu equilíbrio. Ao contrariar a decisão colegiada, contundente e soberana do Supremo e anistiar de modo célere e antecipado o deputado Daniel Silveira, conhecida e condenada figura por atacar o Estado Democrático de Direito, o chefe do Executivo intensifica as afrontas e o tensionamento junto às instituições, em especial o STF, em mais um passo no processo de erosão da nossa democracia.

Os ataques ao regime democrático brasileiro nos últimos anos, com a promoção de atos violentos contra o poder judiciário, a imposiçao desmedida de sigilo a informações de interesse público, a retórica pautada no autoritarismo, a celebração do golpe, do regime militar e das práticas de tortura, o negacionismo sanitário e a defesa pelo fim do Estado Democrático de Direito de forma violenta reforçam a importância do posicionamento da sociedade civil organizada no nosso país.

Aqueles que atentam contra a democracia devem ser responsabilizados. A salvaguarda garantida pelo direito constitucional à liberdade de expressão não deve ser confundida com uma autorização para minar a democracia brasileira.

Desse modo, a sociedade civil brasileira, por meio das organizações signatárias da presente nota, vem a público reforçar seu papel na defesa da democracia, demandando a justa responsabilização daqueles que visem atacá-la. Incentivamos outros setores da sociedade a agir com assertividade a fim de impedir o avanço do preocupante e acelerado processo de erosão democrática e desmonte do Estado de Direito em curso no Brasil.

A democracia brasileira resistirá às aventuras autoritárias perpetradas por aqueles e aquelas que, apesar de escolhidos dentro das regras do jogo democrático, desejam seu fim.

ABGLT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE LESBICAS, GAYS, BISSEXUAIS, TRAVESTIS, TRANSEXUAIS E INTERSEXOS ABI - Associação Brasileira de ImprensaABL - Articulação Brasileira de Lésbicas Ação Educativa Actionaid Aliança nacional Lgbti+ Amarc Brasil Articulação Brasileira de Gays - ARTGAY Articulação para o Monitoramento dos Direitos Humanos no Brasil ARTIGO 19 Asiarfa - Associação Intermunicipal Ambiental ém Defesa do Rio Formate e seus Afluentes Associaçao Brasileira de Agroecologia/aba-agroecologia Associação Brasileira de Juristas pela Democracia ABJD Associação Brasileira de ONGs (Abong) Associação Brasileira de homotransAfetivas Associação Brasileira de Saúde Coletiva Associação da Parada do Orgulho LGBTQIA de Mato Grosso Associação Nacional de Travestis e Transexuais ANTRA Associação Paranaense da Parada da Diversidade Campanha SUS Forte e Vacina para todos Casa Gernika Central de Movimentos Populares - CMP CENTRO POPULAR DE DIREITOS HUMANOS - CPDH Clima de Eleição CNTE Coletivo Amazônico LesBiTrans Altamira Condô Cultural CBJP - Comissão Brasileira Justiça e Paz Conectas Direitos Humanos Delibera Brasil Elas no Poder FAOR Fórum da Amazônia Oriental Fenatrad (Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas) Fórum Nacional da Reforma Urbana - FNRU Frente Ampla Democrática de Direitos Humanos Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito Frente em Defesa da Democracia e Soberania Nacional de Assis-SP FDSN Frente favela Brasil Fundação Tide Setubal GEEMA- Grupo de Estudos em Educação e Meio Ambiente GESTOS– Soropositividade, Comunicação e Gênero Girl Up Brasil Grená Grupo Dignidade Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para Agenda 2030 Grupo Livre -mente -MT Grupo Pesquisa Psicologia e Políticas Públicas - UNISANTOS IDS - Instituto Democracia e Sustentabilidade INESC Instituto de estudos socioeconômicos Instituto Aldeias Instituto Arueras Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico Instituto Como Contar Instituto de Direitos Humanos, Econômicos e Sociais - IDhES Instituto Ethos Instituto Hori - Educação e Cultura Instituto Marielle Franco Instituto Não Aceito Corrupção Instituto Nossa Ilhéus Instituto Physis - Cultura e Ambiente Instituto Prios de Políticas Públicas e Direitos Humanos Instituto Socioambiental Instituto Soma Brasil Instituto Update Instituto Vladimir Herzog IPAD SEJA DEMOCRACIA MCC - Movimento Ciência Cidadã do Brasil MCCE - Movimento de Combate à Corrupção Eleitora Movimento Acredito Movimento do Espírito Lilás - MEL Movimento Mulheres Negras Decidem MPPU - Movimento Político pela Unidade Neoliberais Brasil Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas Núcleo de Preservação da Memória Política Observatório das desigualdades Observatório do Marajó Open Knowledge Brasil Oxfam Brasil Plan International Brasil Plataforma dos movimentos sociais pela reforma do sistema político PNBE - Pensamento Nacional das Bases Empresariais Política: eu me importo e participo ponteAponte Projeto Saúde e Alegria RAPS - Rede de Ação Política pela Sustentabilidade REASO Rede de Educação Ambiental da Serra dos Órgãos Rede Brasileira de Conselhos Rede Gaylatino ReUniR - Rede Unidade e Resistência RNP+ Brasil - Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV e Aids Transparência Capixaba Transparência Eleitoral Brasil UNE Ump-RJ Washington Brazil Office WWF-Brasil

