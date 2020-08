Indústria apresenta retomada, mas não recupera rombo da pandemia

Produção industrial no Brasil voltou a apresentar uma retomada no mês de maio, com alta de 8,9% na comparação com abril, mas ainda está distante de recuperar os 26,6% perdidos pelo setor em meio à pandemia da Covid-19 edit

247 - A produção industrial no Brasil voltou a apresentar uma retomada no mês de maio, com alta de 8,9% na comparação com abril, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). No entanto, a subida ainda está distante do necessário para recuperar os 26,6% perdidos pelo setor em meio à pandemia da Covid-19.

O acumulado do primeiro semestre de 2020 ainda apresenta um recuo de -10,9% na produção industrial. Nos últimos 12 meses, a queda foi de 5,6%, mais intensa desde dezembro de 2016, de acordo com o IBGE. O segmento automobilístico é o principal a apresentar uma retoma gradual das atividades.

