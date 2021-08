Inquéritos abertos pela PF sobre apologia ao nazismo crescem 59% em 2020

De acordo com especialistas, o contexto do governo Jair Bolsonaro, que já registrou episódios de referências ao nazismo e ao supremacismo branco feitos por membros do próprio governo, ajuda a explicar o aumento do número de inquéritos. edit

247 - Os casos de apologia ao nazismo, impulsionados pela extrema direita e pelo bolsonarismo, são crescentes no Brasil. No ano passado, o número de inquéritos abertos pela Polícia Federal cresceu 59% em comparação aos dois anos anteriores. De acordo com o jornal O Globo, foram abertas mais de 20 investigações do gênero em 2020, 69 em 2019, e 110 em 2020, uma média de um inquérito aberto a cada três dias.

De acordo com especialistas, o contexto do governo Jair Bolsonaro, que já registrou episódios de referências ao nazismo e ao supremacismo branco feitos por integrantes do próprio governo, estimula este tipo de comportamento e ajuda a explicar o aumento do número de inquéritos.

“Uma narrativa de extrema-direita auxilia a naturalizar aspectos e discursos próprios de nichos de grupos supremacistas brancos e mesmo daqueles que possuem alguma forma de filiação neonazista. Algumas simbologias que são repetidas cotidianamente por membros do governo Bolsonaro acabam sendo um elemento de combustão, de certa legitimidade no campo político”, disse o historiador Odilon Caldeira Neto, da Universidade Federal de Juiz de Fora.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.