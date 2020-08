Internet gratuita para alunos da rede pública do DF não saiu do papel

Promessa de fornecimento de internet gratuita para estudantes e professores da rede pública de ensino do Distrito Federal tem mais de dois meses e ainda não saiu do papel. Alunos seguem usando material impresso distribuído nas escolas edit

247 – A promessa de mais de dois meses do Governo do Distrito Federal de fornecer internet gratuita para alunos e professores da rede pública de ensino, por conta da pandemia da Covid-19, ainda não saiu do papel. Estudantes sem acesso a conexão seguem contando apenas com o material impresso distribuído nas escolas. A informação é do portal G1.

As "lições" continuam sendo entregues semanalmente, com responsabilidade pelo pagamento por pais ou responsáveis. Nildes Gonçalves da Rocha, mãe de três alunos, conta que os filhos dividem a internet de um único celular com rede móvel limitada. "Só não fico totalmente perdida porque tem o material impresso", relata.

