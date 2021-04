Investidores internacionais pressionam Bolsonaro por ações contra o desmatamento da Amazônia

Grupo que reúne 51 investidores estrangeiros, cujos fundos somam US$ 7 trilhões, novamente pressionou o governo Jair Bolsonaro sobre ações concretas contra o desmatamento na Amazônia edit

Carta batizada de “Diálogo de Política de Investidores sobre Desmatamento”, do grupo, foi assinada pelos bancos privados Santander e Itaú.

“Estamos ansiosos para ouvir do governo brasileiro como ele colocará em prática esses blocos de construção para uma estratégia bem-sucedida de combate ao desmatamento ilegal”, dizem os investidores na carta.

Eles destacam que reconhecem o suposto compromisso de Bolsonaro de acabar com o desmatamento ilegal até 2030, mas destacam que as ações adotadas no governo afastam o país da meta.

“A perda florestal em 2020 atingiu o maior patamar em 12 anos e, embora os meses da estação chuvosa de janeiro e fevereiro indiquem uma melhora neste ano, notamos que o período de pico de preocupação na estação seca ainda está por vir e que os dados do mês passado foram piores do que em março de 2020”, diz o documento.

Assinam o texto os co-presidentes do IPDD Jan-Erik Saugestad, CEO da Storebrand Asset Management, um fundo norueguês, e Graham Stock, sócio da BlueBay Asset Management, um fundo europeu.

Artistas pedem que Biden não feche acordos com Bolsonaro

Um grupo de 36 artistas pediu, por meio de uma carta aberta, que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não feche acordos com Jair Bolsonaro "até que o desmatamento seja verdadeiramente reduzido, os direitos humanos sejam respeitados e a participação significativa da sociedade civil seja atendida".

A carta é assinada por artistas brasileiros como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Fernando Meirelles, Marisa Monte, Sonia Braga e Wagner Moura, além de norte-americanos como Orlando Bloom, Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Kate Perry e Roger Waters, entre outros. Carta foi divulgada às vésperas da realização da Cúpula do Clima, idealizada por Biden e que será realizada esta semana nos EUA.

Leia a íntegra da carta.

