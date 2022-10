Ipec no Acre: Gladson Cameli tem 53% e Jorge Viana, 24%

Apoie o 247

ICL

247 - A pesquisa do Ipec, divulgada nesta sexta-feira (30) e encomendada pela Rede Amazônica, mostrou o governador do Acre e candidato à reeleição, Gladson Cameli (PP), em primeiro lugar, com 53% dos votos válidos. Na segunda posição ficou Jorge Viana (PT), com 24%.

Mara Rocha (MDB) teve 9% e Petecão, 8%. Marcio Bittar (União Brasil) conseguiu 4%. David Hall (Agir) e o Professor Nilson ficaram com 1% cada.

Brancos, nulos e indecisos somaram 4%.

Foram entrevistados 800 eleitores entre os dias 28 e 30 de setembro em 18 cidades acreanas. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) com o número Nº AC-04487/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo Nº BR-05339/2022.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.