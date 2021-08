"Iremos derrubar esse veto absurdo", diz Natália Bonavides sobre lei que proíbe despejos

“Canalha! Bolsonaro vetou nosso projeto de lei que busca impedir despejos na pandemia, aprovado na Câmara e no Senado por meio da mobilização da classe trabalhadora e dos movimentos por moradia. Iremos derrubar esse veto absurdo no Congresso e lutar até que vire lei”, diz a deputada federal Natália Bonavides (PT) edit

247 - A deputada federal Natália Bonavides (PT) criticou, nas redes sociais, nesta quarta-feira, 4, o veto que Jair Bolsonaro impôs a seu projeto, aprovado no Congresso, que proíbe a realização de despejos durante a pandemia do novo coronavírus.

“Canalha! Bolsonaro vetou nosso projeto de lei que busca impedir despejos na pandemia, aprovado na Câmara e no Senado por meio da mobilização da classe trabalhadora e dos movimentos por moradia. Iremos derrubar esse veto absurdo no Congresso e lutar até que vire lei”, afirmou no Twitter.

Segundo Jair Bolsonaro, proibir despejos durante a pandemia, na qual a população ficou mais pobre e há risco de contrair o coronavírus, a medida estimularia práticas de má fé de ocupantes irregulares de imóveis.

O texto do projeto aprovado pelo Congresso suspende os atos praticados desde 20 de março de 2020, com exceção dos já concluídos. A suspensão dos despejos iria valer para contratos de aluguel cujo valor seja até de R$ 600 para imóveis residenciais e R$ 1,2 mil para imóveis não residenciais.

