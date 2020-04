Irmã de Marielle rebate Bolsonaro: "Não se compare a ela"

247 - Jair Bolsonaro disse em seu pronunciamento que a Polícia Federal de Moro se dedicou mais ao caso Marielle do que a da suposta facada de Juiz de Fora. A irmã de Mariele, Anielle Franco, rebateu:

"Minha irmã não é palco pra você ficar jogando a sua cortina de fumaça. Assuma sua incompetência e falta de ética. Não se compare a ela! Marielle tinha e tem o que o senhor não tem: caráter e valores! Nos poupe!", rebateu a irmã de Marielle, Anielle Franco.

No pronunciamento, Bolsoanro citou Marielle Franco (Psol), assassinada em 14 de março de 2018 em um crime ainda não solucionado. “[Moro] mais se preocupou com Marielle do que com seu chefe supremo”, disse.

Minha irmã não é palco pra você ficar jogando a sua cortina de fumaça. Assuma sua incompetência e falta de ética. Não se compare a ela! Marielle tinha e tem o que o senhor não tem: caráter e valores! Nos poupe! #QuemMandouMatarMarielle #marielle #mariellepresente — Anielle Franco (@anielle_franco) April 24, 2020





