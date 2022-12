Isolado e sem apoio para um golpe, Bolsonaro não faz pronunciamento de Natal

Apoie o 247

247 - Prestes a deixar a chefia do Executivo Federal, Jair Bolsonaro (PL) não realizou o pronunciamento de Natal em cadeia nacional de rádio e televisão, deste ano. Esta é a primeira vez que isso acontece desde que ele chegou ao poder, há quatro anos.

“Nos anos anteriores, ele gravou uma mensagem de fim de ano ao lado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, que era exibida no dia 24 de dezembro, no horário do Jornal Nacional, às 20h30”, destaca o site O Antagonista.

Desde que perdeu a eleição para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial deste ano, Bolsonaro tem evitado manifestações públicas e tem se mantido cada vez mais isolado.

O atual ocupante do Palácio do Planalto tem sido duramente criticado por aliados e apoiadores em decorrência do mutismo e do isolamento que adotou desde a noite do dia 30 de outubro, data do segundo turno.

