Ivan Valente: Brasil enfrenta a "corrosão das instituições" e Lula é o único que pode derrotar Bolsonaro

Para o deputdo do PSOL, "as forças democráticas e populares devem se unir” e o nome que tem condições de dar resposta ao governo Bolsonaro é o ex-presidente Lula edit

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) disse em entrevista ao programa Giro das Onze, da TV 247, que o país vive um processo de “corrosão” das instituições e que Lula é o único capaz de derrotar Jair Bolsonaro nas urnas.

“Estamos vivendo um processo destrutivo, um retrocesso civilizatório. O que está acontecendo no Brasil é a corrosão das instituições e destruição nacional. Em contraponto com o que disse Juscelino, 5 anos 50 anos em 5, neste governo é diferente: 40 anos de destruição em 4. E se Bolsonaro for reeleito, então teremos no Brasil uma terra arrasada”, afirmou o parlamentar.

Ao comentar a decisão do PSOL de apoiar a candidatura de Lula, oficializada no último sábado, 30 de abril, o deputado enfatizou que “as forças democráticas e populares devem se unir” e o nome que tem condições de dar resposta ao desmonte do governo Bolsonaro é o do ex-presidente Lula.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Ele [Lula] é o único que pode derrotar Bolsonaro nas urnas. E vai fazê-lo”, completou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sobre a reportagem da revista Time, que trouxe Lula na capa, o parlamentar disse que “é um reconhecimento muito bom, pois a interlocução internacional tem que ser feita com gente que pode governar com responsabilidade, com o povo da dimensão do Brasil”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Estamos sendo governados por um genocida, psicopata. É óbvio que quando sai uma matéria como essa é um reconhecimento internacional de que o Brasil pode ter de novo na presidência alguém que não vai ser pária internacional e vai ter um projeto econômico e cessar a destruição causado pelo bolsonarismo”, acrescentou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE