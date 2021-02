Jandira Feghali diz que STF reagiu à agressão ao Estado Democrático de Direito

A deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ) defendeu a atitude do ministro do STF Alexandre de Moraes que mandou prender por flagrante delito o deputado bolsonarista Daniel Silveira edit

247 - A deputada federal Jandira Feghali, do PCdoB, defendeu pelo Twitter a decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes de mandar prender o deputado bolsonarista Daniel Silveira. Segundo a deputada comunista, o STF reagiu à agressão ao Estado Democrático de Direito

"O Supremo Tribunal Federal reagiu à agressão ao Estado Democrático de Direito e apologia ao AI-5. Este é o significado da prisão em flagrante do deputado apoiador da ditadura Daniel Silveira. Alexandre de Moraes agiu em defesa da Democracia", escreveu Jandira.

