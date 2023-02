Janja e Anielle Franco: 'negra, Glória Maria quebrou paradigmas na televisão'

Segundo a ministra da Igualdade Racial, 'quem é mulher negra sabe da importância de Glória Maria'. 'Abriu caminhos para as mulheres no jornalismo', disse Rosângela da Silva edit

Apoie o 247

ICL

247 - A primeira-dama Rosângela da Silva, esposa do presidente Lula, e a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, fizeram elogios à jornalista Glória Maria, que morreu nesta quinta-feira (2).

Esposa do presidente Lula, Janja disse que "Glória Maria quebrou paradigmas e abriu caminhos para todas as mulheres no jornalismo".

De acordo com a ministra Anielle Franco, "quem é mulher negra sabe da importância de tê-la visto na televisão". "Glória é considerada a primeira repórter negra da televisão e sempre será lembrada como sinônimo de competência".

Glória Maria quebrou paradigmas e abriu caminhos para todas as mulheres no jornalismo. Será para sempre exemplo de talento e coragem. — Janja Lula Silva (@JanjaLula) February 2, 2023

Acabamos de receber a notícia de que Glória Maria faleceu. Meus sentimentos à família. Quem é mulher negra sabe da importância de tê-la visto na televisão. Glória é considerada a primeira repórter negra da televisão e sempre será lembrada como sinônimo de competência. pic.twitter.com/8X4lOXsCb2 — Anielle Franco (@aniellefranco) February 2, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.