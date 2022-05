'Janja é gente como a gente', diz estilista e herdeira da Riachuelo que fez o vestido utilizado pela noiva no casamento de Lula

Apoie o 247

247 - A estilista Helô Rocha, responsável pelo vestido que Rosângela Silva, a Janja, utilizou ao se casar com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na semana passada, disse ter vivido “um turbilhão” ao idealizar a peça e que a socióloga é “gente como a gente, sem frescura”. Helô é uma das herdeiras do Grupo Guararapes, que controla a rede varejista Riachuelo. O grupo é comandado pelo empresário bolsonarista Flávio Rocha, irmão da estilista.

"Está sendo um turbilhão", disse Helô à coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo. "O que eu sinto é que é muito mais sério do que qualquer coisa que eu já tenha feito. É outro tipo de approach [abordagem], principalmente da mídia. Uma coisa é eu vestir celebridades para bailes e shows, tem um peso. Mas essa é uma responsabilidade muito maior”, afirmou a estilista.

Segundo a reportagem, a peça utilizada por Janja durante a cerimônia foi um presente dela e de sua sócia, Camila, à noiva e contou o auxílio de pelo menos mais dez pessoas, incluindo bordadeiras da cidade de Timbaúba dos Batistas (RN), na região do Sertão do Seridó, e do modelista e costureiro Edson Honda.

A gente abraçou a causa muito feliz", disse Helô. "A Janja é uma pessoa muito gente como a gente, não tem nenhuma frescura, então eu senti um acolhimento. Sempre foi muito leve. Nesses últimos momentos que eu estou sentindo o peso da responsabilidade. Eu já imaginava que seria assim, mas agora estou sentindo mais”, revelou.

