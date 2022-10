Janones avisa a Bolsonaro que teve acesso a Boletim de Ocorrência que poderia ser fatal para candidato

Apoie o 247

Ricardo Bruno, Agenda do Poder - O deputado André Janones insinua nas redes sociais ter obtido cópia de um boletim de ocorrência, de 1992, envolvendo do presidente Jair Bolsonaro. O documento foi entregue em 2018 a Gustavo Bebiano, por um delegado, que, em troca do favor, exigiu um valor em dinheiro.

A história foi confirmada à Agenda do Poder por um amigo de Bebiano. Segundo a fonte, o então assessor de Jair Bolsonaro lhe passou às mãos o registro supostamente com potencial para fulminar sua candidatura em 2018.

O caso foi objeto do interesse de jornalistas e adversários de Jair Bolsonaro nesta semana. Não houve grandes avanços na apuração dada a dificuldade encontrada para se ter acesso ao arquivo morto da Polícia Civil fluminense.

Os registros da corporação foram informatizados no ano 2000. As ocorrências anteriores, microfilmadas, repousam no arquivo morto, hoje instalado no Instituto Médico Legal, na avenida Presidente Vargas.

No twitter, Janones simula conversa com Bolsonaro para informá-lo de que já teve acesso ao B.O. que poderia ser fatal para o presidente, a 48 horas das eleições.

O REI FICARÁ NU!!!!! pic.twitter.com/UoSNap2QLb — André Janones (@AndreJanonesAdv) October 28, 2022





