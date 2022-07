Joaquim Barbosa e Nelson Jobim assinam carta pela democracia, que conta com mais de 70 mil adesões em menos de 48 horas

Documento em defesa da democracia contra as ameaças golpistas de Jair Bolsonaro será apresentado em um ato público marcado para o dia 11 de agosto, na Faculdade de Direito da USP edit

247 - Os ex-ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Nelson Jobim e Joaquim Barbosa se juntaram a outros nove ex-ministros da Corte e também assinaram a "Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado democrático de Direito". Segundo o diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), Celso Fernandes Campilongo, mais de 73 mil pessoas já haviam assinado o documento em menos de 48 horas após ele ser divulgado.

O manifesto elaborado por juristas contra os discursos golpistas de Jair Bolsonaro (PL) e em defesa do sistema eleitoral, que também tem o apoio de juristas, personalidades, empresários e representantes do mercado financeiro, como os Roberto Setubal e Pedro Moreira Salles, será apresentado em um ato público marcado para o dia 11 de agosto, na Faculdade de Direito da USP.

Segundo a coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, além de Nelson Jobim e Joaquim Barbosa, o documento também foi assinado pelos ex-ministros do STF Carlos Ayres Britto, Carlos Velloso, Celso de Mello, Cezar Peluso, Ellen Gracie, Eros Grau, Marco Aurélio Mello, Sepúlveda Pertence e Sydney Sanches.

A carta em defesa da democracia contra as ameaças golpistas de Jair Bolsonaro foi idealizada por ex-alunos da Faculdade de Direito da USP que pretendia homenagear os 45 anos da "Carta aos Brasileiros", que denunciava as arbitrariedades e ilegalidades da ditadura militar, e que foi lida no Largo de São Francisco, em 1977.

