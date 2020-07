Joice Hasselmann demite 68 funcionários da Comunicação da Câmara

A deputada do PSL de São Paulo comanda o órgão por determinação do presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ) edit

Metrópoles - A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) demitiu 68 funcionários que trabalhavam na Secretaria de Comunicação da Câmara dos Deputados. A parlamentar comanda o órgão da Casa desde o dia 10 de junho de 2020. A informação é do portal UOL .

A deputada assumiu a Secretaria de Comunicação por ato do presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Deputados da ala bolsonarista do PSL tentaram tirar Joice do cargo, no entanto, os pedidos foram negados pelo ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF).

As demissões representam um corte de 23% na equipe, que era formada por 289 pessoas. A deputada avaliou que a equipe era “grande” e decidiu ainda por uma “restruturação”, tanto no número de profissionais quanto na programação dos veículos.

