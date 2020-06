Joice Hasselmann é acusada de produzir fake news

247 - Reportagem da CNN Brasil desta sexta-feira (5) denuncia que a deputada federal Joice Hasselmann ordenava que funcionários produzissem fake news e criaseem perfis falsos nas redes sociais. A matéria mostra áudios de Joice, relatos de sua assessora e de supostos ex-funcionários.

Em uma das possíveis provas mostradas pela CNN, Joice Hasselmann troca mensagens com uma funcionária sua à época. A parlamentar pede que seja criada uma campanha nas redes em favor da sua candidatura à prefeita de São Paulo.

"Coloca todos per perfis para trabalhar no Twitter fazendo comentários positivos sobre minha candidatura à prefeitura", teria escrito Joice, que reclamou: "um perfil apenas? Falei para você fazer vários".

De acordo com a deputada, a denúncia feita pela reportagem é "patética" e "mentirosa". "Acabo de assistir a denúncia patética e mentirosa da CNN Brasil (a mando do governo) que usou montagens para simular conversas com 'assessores' meus. Na super denúncia aparecem dois 'assessores' mascarados, no escuro falando uma sequência de mentiras ensaiadas".

