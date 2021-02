Joice Hasselmann é flagrada em festa do bolsonarista Arthur Lira e se irrita (vídeo)

Joice Hasselmann se aglomerou com outros 300 convidados para tomar champanhe e comemorar a vitória do candidato governista na eleição para a presidência da Câmara edit

Revista Fórum - A preocupação com a pandemia do coronavírus e os ataques diários ao ex-aliado Jair Bolsonaro (Sem partido) foram esquecidos pela deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) na noite desta segunda-feira (1º) quando participou, com cerca de outras 300 pessoas, da festa que celebrou a vitória do governista Arthur Lira (PP-AL) nas eleições à presidência da Câmara, realizada em uma mansão no Lago Sul de Brasília.

A parlamentar, no entanto, foi lembrada das suas posições por uma pessoa que a flagrou na festa, bebericando champanhe – obviamente se a máscara de proteção visual – em meio a uma aglomeração.

Irritada, Joice colocou a mão em frente ao celular que filmava a cena e rapidamente foi defendida por homens que estava próximos.

