Joice ironiza Carlos Bolsonaro após descoberta do esquema de corrupção da família

247 - A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) aproveitou as notícias da operação do Ministério Público do Rio mirando o policial aposentado Fabrício Queiroz para ironizar o clã Bolsonaro nas redes sociais.

A parlamentar fez diversas postagens, entre retuítes de notícias e tuítes que ela mesma escreveu, sobre operação que revelou o esquema de "rachadinha" no gabinete de Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro.

Em umas das postagens, Joice relembrou uma postagem do vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), que dizia que atacava o ex-presidente Lula. "Relembrar é viver...Dejavu?", escreveu Joice.

Em outra postagem ela retuitou uma provocação do jornalista Rodrigo Constantino, dizendo que, “dependendo da celeridade da Justiça, Bolsonaro já pode incluir o próprio filho no indulto natalino…”.