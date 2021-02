José Dirceu: O que nós estamos construindo hoje?

Em entrevista ao economista Eduardo Moreira, o ex-ministro da Casa Civil de Lula falou sobre a construção e a manutenção do Brasil como país, em especial sobre a liquidação da renda proveniente do petróleo. "Entregamos a renda do petróleo a dez grupos econômicos", denunciou. Assista edit

247 - Um dos principais protagonistas dos governos Lula (2003-2010), José Dirceu foi líder estudantil, presidente do Partido dos Trabalhadores, deputado e ministro. Hoje está em casa, isolando-se durante a pandemia do novo coronavírus.

Ainda assim, Dirceu se mantém bastante ativo na política — nas próprias palavras, apenas como um militante. Embora não fale pelo PT, ele observa, dialoga, orienta.

Dirceu participou da live diária do economista Eduardo Moreira, do Instituto Conhecimento Liberta , e falou, principalmente, das ações governamentais que colocam em perigo o desenvolvimento nacional do Brasil.

“O que nós estamos construindo hoje? Qual é o projeto de desenvolvimento nacional? Estamos pensando nas nossas cidades que estão sendo destruídas pelas chuvas, pelo aumento da pobreza nas áreas de risco? Essas são as cidades que queremos? Não vamos fazer uma revolução científica e educacional? O dinheiro deveria ir, principalmente, para isso. É assim que os países resolvem seus problemas”.

O ex-ministro cita que um dos maiores problemas é a má gestão da renda do petróleo. “Aí, nós abrimos o Brasil para compras governamentais e serviços e destruíram! Como estão agora liquidando com nossa renda do petróleo. Todos os países se apropriam da renda do petróleo como fundo nacional para resolver seus problemas. E, no nosso, sabemos quais são: pobreza, saúde, educação, ciência, tecnologia e meio ambiente. Mas entregamos a renda do petróleo a dez grupos econômicos, alguns internos com migalhas, e outros players internacionais se apoderando dessa riqueza, que é do povo brasileiro, e que serviria para dar um futuro a esse país”, explica.

Apesar dos alertas, Dirceu mantém sua chama de esperança. “O que o governo está propondo é a negação de um futuro melhor. Porém, acredito na juventude, que acordará e moverá o país”.

Assista na íntegra a entrevista de José Dirceu:

