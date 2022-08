Juiz rejeita denúncia contra Aloizio Mercadante no caso envolvendo Delcídio do Amaral

O juiz Ricardo Augusto Soares Leite seguiu o mesmo entendimento do MPF que apontou falta de "elementos mínimos a justificar a abertura de um processo penal" contra o ex-ministro edit

247 - O juiz federal substituto da 10ª Vara Ricardo Augusto Soares Leite rejeitou a denúncia contra o ex-ministro Aloizio Mercadante por conta de acusações sem provas de que ele teria tentado impedir a delação do ex-senador Delcídio do Amaral. O magistrado seguiu o mesmo entendimento do Ministério Público Federal (MPF) que, em abril, pediu a rejeição da denúncia contra Mercadante por falta de "elementos mínimos a justificar a abertura de um processo penal".

O ex-ministro afirmou que as conversas com o Sr. Eduardo Marzagão, então assessor de Delcídio do Amaral, eram uma iniciativa pessoal. "Quando da divulgação das gravações ilegais e editadas das conversas entre Mercadante e Marzagão, a falsa acusação contra Mercadante teve ampla repercussão na imprensa. Esperamos que essa decisão, que agora reestabelece a verdade dos fatos, tenha o mesmo destaque", disse Mercadante.

