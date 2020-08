Julgamento de Dallagnol no CNMP pode ser adiado

O pedido de vista de um dos membros do CNMP, que também é formado por colegas de Deltan Dallagnol, pode adiar o julgamento do procurador, marcado para acontecer em 18 de agosto edit

247 - O julgamento do procurador da Lava Jato Deltan Dallagnol, no CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público), marcado para acontecer em 18 de agosto, pode ser adiado por pedido de vista de um dos integrantes do colegiado, que é formado também por colegas do procurador. A informação é da coluna de Mônica Bergamo no jornal Folha de S. Paulo.

Ainda assim, os conselheiros contrários a Dallagnol devem antecipar o voto, para sinalizar a possibilidade de ele ser removido, acrescenta a reportagem.

Mesmo sem resultado, por causa do pedido de vista, a sinalização deve reforçar a estratégia do procurador-geral da República, Augusto Aras, que vem esvaziando a posição de Deltan Dallagnol na Lava Jato.

No entanto, a decisão será tomada em setembro, quando vence o prazo para que Aras prorrogue a Lava Jato.

