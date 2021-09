Justiça determina que João de Deus volte para prisão domiciliar

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) determinou nesta terça-feira (14) que o médium João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus, deixe o Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia e volte a cumprir prisão domiciliar, informou sua defesa. João de Deus foi condenado por uma série de crimes sexuais contra mulheres durante seu atendimento espiritual.

João de Deus cumpria a pena em regime domiciliar devido à pandemia da Covid-19, mas, após nova denúncia do Ministério Público de Goiás (MP-GO), ele voltou ao presídio em 26 de agosto. Ele cumpre pena desde 2018.

Segundo a nota divulgada pelos advogados Anderson Van Gualberto de Mendonça e Marcos Maciel Lara, a ordem de habeas corpus "afasta a ilegalidade da última prisão decretada em seu desfavor".

PUBLICIDADE

Além disso, a defesa sustenta que a condição de saúde do médium, que tem 80 anos, impossibilita o cumprimento de sua pena no presídio. (Com informações do G1).

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE