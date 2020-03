Kakay alerta: Bolsonaro quer fechar o regime e precisa ser afastado

247 - Citando a nova convocação de Jair Bolsonaro aos atos contra as instituições de 15 de março e a exclusão da Folha de S.Paulo na cobertura do jantar entre ele e Donald Trump, nos Estados Unidos, o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro afirma em nota que o presidente está claramente tentando implantar uma ditadura e precisa sofrer impeachment.

“Sabe que está desmoralizado, mas acredita ser forte em um possível confronto. E é realmente forte. Ele joga com esta hipótese para poder fechar o governo”, avalia o advogado. “Ao que tudo indica, o presidente aposta no caos, por absoluta falta de condições intelectuais de governar”, completa.

Leia a íntegra de seu texto:

Muito grave a atitude do Presidente ao excluir a Folha. Todos os demais órgãos de imprensa deveriam se negar a participar da cobertura. Esta é uma afronta clara e insuportável à liberdade de imprensa. Ele está fazendo o possível para que o impeachment seja protocolado.

Vejam que hoje ele falou claramente na manifestação do dia 15, convocando as pessoas! Contrariou toda as tentativas de minimizar o caso. E permitiu que o general Augusto Heleno, que perdeu o senso, falasse logo após a fala dele.

Nada é por acaso. A postura de claro afrontamento é muito sintomática. Ao que tudo indica, o Presidente aposta no caos, por absoluta falta de condições intelectuais de governar, por falta de preparo para o diálogo, por obtusidade, ele vai tentar fechar o regime. É o que lhe resta. Estejamos atentos.