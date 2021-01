Kassab promete a Lira todos os votos da bancada do PSD

Na acirrada disputa entre dois candidatos golpistas a presidente da Câmara, um apoiado por Bolsonaro, outro por Rodrigo Maia, Gilberto Kassab promete que os 35 deputados do PSD votarão em Arthur Lira edit

247 - O presidente do PSD, Gilberto Kassab, afirma que os líderes da legenda já decidiram apoiar a candidatura de Arthur Lira à presidência da Câmara dos Deputados.

Segundo Kassab, os 35 deputados do partido devem optar por Arthur Lira, candidato do governo à Presidência da Câmara. “Bancada tem autonomia. Mas praticamente todos fechados com Arthur, a começar pelo atual e futuro líderes”, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

O conhecimento liberta. Saiba mais