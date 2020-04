Kennedy Alencar: demissão na PF teria relação com Luciano Hang

Revista Fórum - Em meio às notícias sobre o suposto pedido de demissão de Sérgio Moro do Ministério da Justiça, que teria como base a demissão do diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo, o jornalista Kennedy Alencar foi ao Twitter, nesta quinta-feira (23), para sinalizar que a troca no comando da PF teria relações com empresários como Luciano Hang, das lojas Havan, e com o empreiteiro Meyer Joseph Nigri .

“A PF de Valeixo disse a Moro que apoiadores mais ativos de Bolsonaro na internet têm forte admiração por dois empresários em especial: Meyer Joseph Nigri e Luciano Hang”, tuitou Alencar.

A informação vem em meio às especulações de que Bolsonaro teria decido demitir Valeixo, braço-direito de Moro, pelo fato de a PF estar encampando uma investigação contra as milícias digitais que atuam nas redes sociais. Os empresários citados seriam financiadores dessa estrutura que espalha fake news na internet.

A PF de Valeixo disse a Moro que apoiadores mais ativos de Bolsonaro na internet têm forte admiração por dois empresários em especial: Meyer Joseph Nigri e Luciano Hang. — Kennedy Alencar (@KennedyAlencar) April 23, 2020

Continue lendo na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.