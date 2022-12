Kotscho comemora fuga de Bolsonaro: ‘A crise viajou, é a hora de festejar a volta do Brasil ao mundo civilizado’

Apoie o 247

247 — O jornalista Ricardo Kotscho publicou, no Uol , neste sábado, 31, um artigo comemorando a saída de Jair Bolsonaro (PL), que às vésperas da posse do presidente Lula da Silva (PT), fugiu para os Estados Unidos, usando um jato da FAB.

“Estamos livres dele. Às 14 horas e dois minutos desta sexta-feira, decolou de Brasília com destino aos Estados Unidos o jato da FAB, levando embora o presidente que declarou guerra ao país, desgraçou e atormentou a vida dos brasileiros nos últimos quatro anos e devolveu o Brasil ao Mapa da Fome. Nem vou mais citar o nome do covarde indigitado, que fugiu com medo da prisão”, escreveu.

“Que não volte nunca mais, a não ser para pagar suas penas. A crise viajou, deixando para trás um país dilacerado, rachado ao meio, empobrecido e aviltado, mas que não perdeu a vergonha na cara e soube preservar a democracia contra todos os ataques das hordas golpistas que fecharam estradas e cercaram os quartéis após a derrota”, continuou.

O jornalista ainda destacou que “está na hora de começarmos a comemorar a chegada de um novo tempo, com um velho novo presidente, e a esperança renovada pela volta do Brasil ao mundo civilizado”. “Que em cada casa, de cada rua, de cada bairro, de cada cidade, em todos os cantos desse nosso imenso país, as famílias reunidas encontrem motivos para celebrar a vida, o reencontro do Brasil consigo mesmo, dispostas a começar tudo de novo, com fé no seu taco e no futuro”, comentou.

“O Brasil vai precisar da união e da força de todos os setores sociais, até dos que votaram no outro candidato, para se levantar dos escombros, o que levará bastante tempo, mas precisa começar logo depois que acabar a grande festa de domingo, que agora está garantida, sem medo de ser feliz”, argumentou.

Segurança de Lula

Fontes da área de segurança confirmaram ao Brasil 247 que Lula pode ficar mais 30 dias em hotel depois da posse, pois o Gabinete de Segurança Institucional (GSI), atualmente liderado pelo general bolsonarista Augusto Heleno, não liberou vistoria no Palácio do Alvorada, residência oficial do Presidente da República.

Essa possibilidade faz parte de uma série de medidas para garantir a segurança de Lula, que pode começar despachando do próprio hotel. Após tentativas de atentados terroristas no Distrito Federal, organizados por bolsonaristas, o clima segue tenso em Brasília, e há receios de ameaças de bomba, para prejudicar a posse no dia 1º de janeiro. Depois da posse, Lula deve autorizar vistoria no Alvorada e no Palácio do Planalto.

A primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja, não liberou GSI na segurança do festival.

