Lava Jato construiu manual do lawfare contra Lula

247 - A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva protocolou nesta segunda-feira (1) petição no Supremo Tribunal Federal (STF) com novas mensagens trocadas entre procuradores da Lava Jato e o ex-juiz Sérgio Moro, que foram hackeadas e apreendidas no âmbito da operação Spoofing.

As conversas mostram que a força-tarefa de Curitiba ocultou provas da inocência de Lula, pressionou testemunhas a incriminá-lo e abriu acusações para ocupar a defesa.

Neste fim de semana, Gilmar Mendes comparou a força-tarefa à organização criminosa PCC e o New York Times disse que o ex-juiz Sérgio Moro corrompeu a justiça brasileira.

Leia na íntegra a petição da defesa de Lula apresentada ao STF:





