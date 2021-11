Lavajatista, Alessandro Vieira compara Lula a Bolsonaro e é massacrado no Twitter

No Twitter, usuários da plataforma lembraram do apoio do senador a Bolsonaro em 2018 e compararam Vieira, que é pré-candidato à presidência em 2022, a Ciro Gomes (PDT), que usa métodos baixos para ser o homem da chamada “terceira via” edit

247 - O senador Alessandro Vieira (Cidadania) comparou o ex-presidente Lula (PT) a Jair Bolsonaro e foi massacrado por internautas nas redes sociais. No Twitter, usuários da plataforma lembraram do apoio do senador a Bolsonaro em 2018 e compararam Vieira, que é pré-candidato à presidência em 2022, a Ciro Gomes (PDT), que usa métodos baixos para ser o homem da chamada “terceira via”.

“As falas de Jair Bolsonaro e Lula exigem as seguintes observações: 1. O uso reiterado de mentiras pode enganar alguns e até remendar biografias, mas não serve para construir no mundo real soluções para os problemas do Brasil; 2. Essa postura impede a pacificação do país”, disse.

Alessandro continua sendo um ferrenho defensor da Lava Jato apesar da comprovação dos crimes cometidos pela força-tarefa de Curitiba e o ex-juiz Sergio Moro (Podemos), outro bolsonarista que vai se lançar à presidência em busca da terceira via. Seu ataque a Lula ocorre no momento em que o ex-presidente está realizando viagem política pela Europa e, como verdadeira estadista, sendo ovacionado pelos eurodeputados.

Se o senador é mesmo candidato sua posição é até compreensível. Mas não convence. Seria melhor que focasse em como vai propor reorganizar o Brasil. Se fizer como Ciro Gomes vai se dar mal. Lula é um tambor de 200 l. Bolsonaro não é nem um copo. — JOÃO SANCHES ADVOGADO (@joao2608sanches) November 16, 2021

O vírus da terceira via infectou esse também

Seu passado te condena senador. Pare de apontar dedo. pic.twitter.com/05DFAQZvqU — Russ (@Russteng) November 16, 2021

Lá vai o lavajatista tentar equiparar os dois 😂 — Pedro Tarossi 🇾🇪 (@phtarossi) November 16, 2021

Colocar Lula e Bolsonaro no mesmo patamar, foge da postura ética e democrática que o senhor assumiu durante a CPI da Pandemia. Essa comparação é completamente improdutiva, além de dar munição e palco para os discursos antidemocráticos. Francamente.

