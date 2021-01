Lewandowski decreta sigilo em todas as mensagens da Lava Jato na operação Spoofing

Segundo o jornalista Reinaldo Azevedo, decisão do ministro Ricardo Lewandowski abrange inclusive o acervo das mensagens hackeadas entre Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e outros procuradores da Lava Jato, já disponibilizado à defesa do ex-presidente Lula edit

247 - O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), decretou nesta quinta-feira (28) sigilo em todas as informações relacionadas à operação Spoofing, que contêm as mensagens hackeadas dos procuradores da Operação Lava Jato, que originou a série de reportagens Vaza Jato.

A informação foi divulgada pelo jornalista Reinaldo Azevedo. O ministro Lewandowski já havia concedido à defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva acesso ao conteúdo integral das mensagens da Lava Jato. Porém a defesa de Lula recorreu ao STF alegando que não havia recebido o conteúdo integral das conversas.

As conversas, obtidas pelo site The Intercept Brasil, deram origem à série de reportagens conhecida como Vaza Jato. À CartaCapital , o STF informou que o sigilo determinado por Lewandowski foi solicitado pela defesa do ex-presidente Lula, que juntou aos autos documentos considerados pelos próprios advogados como sigilosos.

As mensagens apreendidas deveriam, segundo decisão tomada pelo ministro no fim de dezembro, ser compartilhadas com a defesa do petista. E o compartilhamento está mantido.

Em pedido ao ministro Lewandowski, o procurador Deltan Dallagnol entrou com pedido para o ministro reconsiderasse sua decisão de dar acesso às mensagens para a defesa de Lula. Segundo a jornalista Monica Bergamo, os ministros do STF ficaram surpresos com o pedido de Dallagnol.

URGENTE:

Lewandowski acaba de decretar sigilo sobre tudo o q diz respeito à operação Spoofing (dos hackers), incluindo aquilo a que a defesa de Lula já teve acesso.

O q isso significa? Q DEVE HAVER LÁ COISAS DO ARCO DA VELHA CONTRA O ESTADO DE DIREITO. Ainda saberemos, claro! — Reinaldo Azevedo (@reinaldoazevedo) January 28, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais