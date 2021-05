Líder do governo Bolsonaro no Senado, Fernando Bezerra recebeu R$ 125 milhões do "Bolsolão"

Líder do governo no Senado e integrante da tropa de choque bolsonarista na CPI da Covid, Fernando Bezerra Coelho recebeu R$ 125 milhões, terceira maior fatia de recursos do esquema do "Bolsolão" edit

247 - O líder do governo no Senado e integrante da tropa de choque bolsonarista na CPI da Covid, o senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) foi beneficiado com emendas que somam R$ 125 milhões por meio do orçamento paralelo montado pelo governo Jair Bolsonaro, batizado de “Bolsolão”, para comprar o apoio de parlamentares no Congresso Nacional.

De acordo com reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, Fernando Bezerra, que foi contemplado com a terceira maior fatia do orçamento secreto, respondeu que não iria comentar os ofícios que indicavam para onde os recursos seriam destinado alegando que “documentos sigilosos produzidos ou sob a guarda do Senado Federal, observado seu teor, poderão ser classificados como ultrassecretos, secretos ou reservados”.

