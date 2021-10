Lideranças evangélicas articulam protestos caso Alcolumbre não marque sabatina de Mendonça

Sabatina do ex-ministro da AGU André Mendonça para uma vaga no STF está sem data marcada para acontecer desde julho edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Lideranças evangélicas prometem realizar protestos em diversas cidades do país caso o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa, não defina em novembro uma data para a realização da sabatina do ex-ministro da AGU (Advocacia-Geral da União) André Mendonça, que foi indicado por Jair Bolsonaro para uma vaga no Mendonça foi indicado para Supremo Tribunal Federal (STF). A informação é da CNN Brasil.

Mendonça foi indicado para vaga aberta em julho com a aposentadoria do então ministro da Corte Marco Aurélio Mello. Desde então, Alcolumbre tem resistido em marcar a data para a sabatina. A indicação do ex-ministro da AGU, tido como “terrivelmente evangélico”, conta com o apoio de lideranças evangélicas e neopentecostais.

Ainda segundo a reportagem, “um importante líder evangélico ouvido pela CNN, em caráter reservado, afirmou que os grupos vão aguardar uma definição de data por Alcolumbre entre esta e a próxima semana. Caso não haja uma decisão até lá, vão bater o martelo a partir de 9 de novembro sobre a possibilidade de dar início a protestos em diferentes cidades”.

PUBLICIDADE

As manifestações, caso aconteçam, deverão se concentrar no Amapá, base eleitoral de Alcolumbre, além de Brasília e São Paulo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE