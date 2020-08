Lindbergh Farias lembra luta estudantil e pede “Fora Bolsonaro”

“A UNE tem papel fundamental na história do Brasil. Sempre ao lado do povo e da democracia, é também parte muito importante da minha vida”, lembrou o ex-presidente da organização estudantil Lindbergh Farias (PT) edit

Blog do Esmael - O ex-senador e ex-presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE), Lindbergh Farias (PT), publicou um vídeo em celebração ao Dia do Estudante, comemorado neste 11 de agosto.

Ele relembrou o movimento dos caras-pintadas iniciado também no dia 11 de agosto de 1992; que é a mesma data em que se comemora a fundação da UNE.

Lindbergh escreveu: “A UNE tem papel fundamental na história do Brasil. Sempre ao lado do povo e da democracia, é também parte muito importante da minha vida. Hoje, aniversário de sua fundação e Dia do Estudante, é um dia de orgulho e de alegria. A UNE somos nós, nossa força e nossa voz!”

