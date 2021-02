Lira anuncia acordo com oposição e PT deve ocupar 2ª Secretaria da Mesa Diretora

Agência Câmara com 247 - O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta terça-feira (2) que os líderes dos dois blocos partidários chegaram a um acordo para a composição da Mesa Diretora na eleição marcada para esta quarta-feira (3), às 10h.

Segundo ele, houve pacificação em relação à participação dos dois grupos na divisão dos cargos. “Isso deve ajudar a construção do entendimento da Casa. Sempre trataremos por maioria da Casa e nada de decisões isoladas”, afirmou Lira.

Pelo acordo fechado no colégio de líderes, a divisão dos cargos vai ficar da seguinte maneira:

Primeira vice-presidência: PL - Marcelo Ramos (AM)

Segunda vice-presidência: PSD - André de Paula (PE)

Primeira secretaria: PSL - Luciano Bivar (PE)

Segunda secretaria: PT - Marília Arraes (PE)

Terceira secretaria: PSB - Marcelo Nilo (BA)

Quarta secretaria: Republicanos - Rosângela Gomes (RJ)

Suplentes: PDT, DEM, PV e PSC

Os partidos com suplências têm até 20h de hoje para indicar os candidatos.

Ao tomar posse como presidente da Câmara na noite dessa segunda-feira, Lira anulou a decisão do ex-presidente Rodrigo Maia (DEM-RJ), que aceitou o registro do bloco do candidato Baleia Rossi (MDB-SP). O bloco foi registrado minutos após o fim do prazo determinado, mas acabou sendo aceito por decisão unilateral de Maia.

Lira também informou que vai se encontrar com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para debater sobre uma pauta emergencial de votações nas duas casas e marcar a data da instalação da Comissão Mista de Orçamento (CMO). Pacheco já disse que espera votar o Orçamento até março.

