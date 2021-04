Livre, Queiroz festeja aniversário da filha denunciada pelo MP

Queiroz e Flávio foram denunciados pelos procuradores junto com Nathália e outras 14 pessoas. Nathália foi apontada como funcionária fantasma já que trabalhava em diversas outras atividades no mesmo período em que foi nomeada nos gabinetes de Flávio e também de Jair Bolsonaro edit

247 - Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), comemorou, no último sábado, o aniversário de 32 anos da filha mais velha, a personal trainer Nathália Queiroz. No sábado, ele postou uma nova foto, obtida pela coluna, ao lado de Nathália em seu perfil no Instagram. A informação é da jornalista Juliana Dal Piva, em sua coluna no portal UOL.

A volta à rotina ocorre depois que Queiroz e sua mulher, Márcia Aguiar, conseguiram no STJ (Superior Tribunal de Justiça) o fim da prisão domiciliar. O ex-assessor de Flávio foi apontado pelo MP-RJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) como operador de um esquema de devolução de salário que existia no gabinete do filho mais velho de Jair Bolsonaro.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.