Lobão cobra de Moro a prisão de Bolsonaro por furar isolamento

"Aê, o Moro...E Na festinha de aniversário do teu chefe,vai rolar aquela prisãozinha de leve?", questionou o músico Lobão, ao comentar sobre a portaria dos ministros Sérgio Moro e Luiz Mandetta edit

247 - O cantor Lobão reagiu com ironia nesta terça-feira, 17, à portaria dos ministros da Saúde e da Justiça, Luiz Henrique Mandetta e Sérgio Moro, respectivamente, que prevê o uso de força policial para forçar o isolamento ou a quarentena de pessoas suspeitas de infecção por coronavírus e estabelecendo crimes em caso de descumprimento.

"Aê, o Moro...E Na festinha de aniversário do teu chefe,vai rolar aquela prisãozinha de leve?", questionou Lobão pelo Twitter.

A portaria de Moro e Mandetta foi tomada após Jair Bolsonaro, que manteve contato com pessoas infectadas durante viagem aos Estados Unidos, descumprir orientações do próprio Ministério da Saúde e anunciar, nesta terça-feira (17), que irá manter a programação das festas de seu aniversário e da esposa, Michelle (leia mais no Brasil 247).