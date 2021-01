Lotados, hospitais particulares pressionam rede pública em Manaus

247 - A rede privada de hospitalar de Manaus está em colapso devido a novas internações pela Covid-19, informa reportagem do jornal Folha de S.Paulo.

Segundo a reportagem, a lotação aumentou ainda mais a pressão sobre a rede pública, agravando o cenário de caos dentro dos hospitais públicos da capital do Amazonas. Nos últimos 14 dias, o número de internações por Covid-19 nos hospitais da rede privada em Manaus aumentou 163%, fazendo com que 100% dos leitos fossem ocupados. No mesmo período, a demanda cresceu 94% na rede pública, em parte impulsionada pelos pacientes da rede particular que não conseguiram atendimento.

“A rede privada de hospitais está com 100% de lotação. Todas as unidades privadas estão com seus leitos clínicos e de UTI ocupados. Isso provoca uma pressão adicional sobre o sistema público, uma vez que esses pacientes que não têm acesso em hospitais particulares vão para os públicos”, explica Rosemary Pinto, diretora-presidente da FVS-AM (Fundação de Vigilância Sanitária do Amazonas).

