Luciano Hang alfineta Bolsonaro sobre combate ao coronavírus: "não é hora de deixar o ego falar mais alto"

247 - O empresário Luciano Hang, um dos mais fervorosos appoiadores de Jair Bolsonaro, criticou o ex-capitão nesta segunda-feira, 17, depois dele ter quebrado a recomendação médica e interagido com apoiadores no Palácio do Alvorada, expondo-os ao risco de contágio de coronavírus.

"Não é hora de enfrentamentos ou deixar o ego falar mais alto. Não podemos ter uma crise econômica, uma crise na saúde e uma crise política. A conta mais cara vai cair para os mais pobres. Precisamos de bom senso. Chega de jogar para a torcida, está na hora de jogar pelo Brasil", escreveu Hang nas redes sociais.

