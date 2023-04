Luiz Marinho: Lula assinará MP para salário mínimo de R$ 1.320 nos próximos dias

De acordo com o ministro do Trabalho, "a valorização permanente do salário mínimo irá por projeto de lei" edit

247 - O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou nesta quinta-feira (27) que nos próximos dias o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinará a medida provisória com o salário mínimo de R$ 1.320, válido a partir de maio.

"Vamos mandar em dois formatos. [aumento do salário mínimo para] R$ 1.320 vai por medida provisória [para o Congresso Nacional], e a valorização permanente do salário mínimo irá por projeto de lei", disse Marinho após reunião com Lula.

De acordo com o ministro, a proposta para a valorização do salário mínimo é mesma fórmula adotada nos governos passados de Lula (2003-2010) e de Dilma Rousseff (2011-2016). A fórmula leva em conta a inflação do ano anterior e também a variação do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes.

