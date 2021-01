Lula agradece ajuda de Maduro ao povo de Manaus a despeito dos insultos de Bolsonaro

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva agradeceu nesta sexta-feira (15) o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pela solidariedade com a população de Manaus, ao determinar o envio de oxigênio para pacientes com Covid-19.

Numa sequência de tweets, Lula disse que Manaus vive uma crise sem precedentes e que o colapso do sistema de saúde já havia sido anunciado desde o início da pandemia.

"Saúdo o governo do presidente @NicolasMaduro, da Venezuela, que em um gesto de solidariedade latino-americana, ofereceu socorro e transporte de oxigênio à cidade de Manaus", disse Lula.

O ex-presidente também destacou a mobilização de governadores e de artistas na ajuda à capital amazonense.

Leia, abaixo, a sequência de tweets de Lula:

1 - Acompanho com angústia, preocupação e indignação a situação do povo de Manaus. Ainda mais porque quando fui presidente da República sempre respondemos rapidamente com ações do governo federal a qualquer calamidade.

2 - Manaus vive uma tragédia humana sem precedentes em sua história, pré-anunciada pelo colapso do sistema de saúde já no início desta pandemia.

3 - Quero aqui saudar e agradecer os artistas que se mobilizaram, inclusive com doações. Os governadores, sobretudo do Nordeste e do Norte, que abriram leitos para acolher pacientes de Manaus que esperavam por vagas e oxigênio nos hospitais.

4 - E saúdo o governo do presidente @NicolasMaduro, da Venezuela, que em um gesto de solidariedade latino-americana, ofereceu socorro e transporte de oxigênio à cidade de Manaus.

5 - Nada como o tempo para julgar os governantes. Desde o primeiro dia como presidente da República, Bolsonaro insulta os artistas e a cultura, os governadores e o povo venezuelano.

6 - E agora, quem diria, vê artistas, governantes e venezuelanos ajudando a salvar o povo de Manaus. Povo que, infelizmente, assiste à indiferença passiva, desumana e insensível do governo federal.

