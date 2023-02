Lula anuncia viagens pelo Brasil para inaugurar obras e "fazer a roda da economia funcionar"

Apoie o 247

247 - Em reunião no Palácio do Planalto na manhã desta quarta-feira (8) com partidos políticos que integram o Conselho Político da Coalizão do governo federal, o presidente Lula (PT) afirmou que ao voltar dos Estados Unidos, para onde viajará nesta quinta-feira (9), pretende começar a rodar o país para inaugurar e anunciar novas obras, como meio para retomar a atividade econômica e a geração de empregos.

“Pretendo fazer reuniões a partir da semana que vem com os ministérios ligados à infraestrutura, porque nós já temos muitas coisas para anunciar, recomeço de obras que estão paralisadas há 15 anos, há 10 anos, há 20 anos. A gente vai tentar acabar tudo aquilo que estava começado e que ficou parado. A gente não quer saber de quem é a obra, de que período de governo. A gente quer saber se a obra é do interesse da cidade e do estado”, afirmou. O presidente disse também que deputados e senadores estão convidados a comparecer às viagens e às inaugurações.

Lula citou viagens à Bahia, onde inaugurará obras ligadas ao Minha Casa, Minha Vida, e a Sergipe, para visitar o local onde foi realizada obra relacionada à BR-101. Para o presidente, as obras de infraestrutura serão o meio por onde a “roda” da economia brasileira poderá voltar a girar. “Vamos viajar toda semana para muitos estados na perspectiva de que a gente coloque a roda gigante da economia para funcionar. Se a gente conseguir fazer com que todas as obras que estão paradas comecem a funcionar e a gente comece a terminar algumas delas, a gente pode contribuir para fazer com que a economia brasileira não seja o desastre previsto pelo FMI. Temos um mercado interno muito grande e temos uma coisa que os países desenvolvidos já fizeram há muitos anos e nós temos que fazer, que é cuidar das cidades, da área da saúde, que a gente tem muita experiência, do saneamento básico, que é uma área que gera muito emprego e melhora muito a qualidade de vida das pessoas. É cuidar de programas como o Água para Todos, é voltar a cuidar do programa Luz Para Todos”.

Jair Bolsonaro

Evitando até mesmo citar o nome de Jair Bolsonaro (PT), Lula afirmou que é hora de esquecê-lo e focar no que realmente importa: os problemas do país e da população brasileira. “É bom a gente esquecer quem governou esse país até o dia 31 de dezembro, a gente não esquecer nunca da tentativa de golpe do dia 8, uma tentativa de golpe que possivelmente poderia ter sido organizada para o dia 1 e não foi por causa da quantidade de gente que tinha em Brasília, mas que eles tomaram a decisão de fazer aquele vandalismo que nenhum de nós estava habituado a assistir no Brasil”.

“A gente tem muita coisa para fazer, a gente não pode perder tempo lembrando as coisas do último governo. Temos a responsabilidade de fazer, foi para isso que fomos eleitos”, disse.

O presidente ainda afirmou “não ter dúvidas” de que Bolsonaro foi o mentor da tentativa de golpe.

