Lula: “Bolsonaro está trabalhando para criar uma milícia armada e imitar ação de Trump nos Estados Unidos”

247 - Em entrevista à TV 247 nesta quarta-feira (24), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou Jair Bolsonaro, ao alertar para as tentativas dele de criar uma rede de milicianos no Brasil. "Bolsonaro está trabalhando para criar uma milícia armada e imitar ação de Trump nos Estados Unidos", afirmou.

O petista também destacou os malefícios da política entreguista do governo Jair Bolsonaro, que teve início na gestão de Michel Temer. De acordo com o ex-presidente, é usar "a Petrobrás como política de investimento na economia, infraestrutura, indústria de petróleo e gás, transporte marítimo".

"Não queríamos ser importadores de material petroquímico. Era coisa de um país grande, respeitado na Europa. Não queríamos que o Brasil fosse quintal dos Estados Unidos. Se o PT voltar ao governo, a soberania nacional será coisa sagrada. Temos que tomar contas das nossas fronteiras, da nossa floresta e, principalmente, do nosso povo", disse.

"O Brasil pode ser grande. É só querer. Quem pensa grande fica grande, quem pensa pequeno fica igual o Bolsonaro. O Brasil está ilhado, desmoralizado. Durante esse governo não teve um presidente interessado em visitar nosso país. Fora que ninguém convida o Bolsonaro", acrescentou.

Segundo Lula, "o povo não quer arma. Quem quer arma é bandido. O povo quer trabalhar". "Eu lembro que li uma entrevista daquele Nem do Rio de Janeiro e ele dizia que perdeu muitos homens no tráfico porque arrumaram emprego no PAC. Dê educação e emprego e você vai ver como diminuem os índices de criminalidade do país".

