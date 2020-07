Lula: Bolsonaro transformou o Brasil num desastre internacional

“Bolsonaro não está nem um pouco preocupado em resolver os problemas do povo brasileiro e transformou o Brasil num desastre internacional”, disse o ex-presidente Lula nesta sexta-feira (31). “São 91 mil mortes pelo coronavírus. É um verdadeiro genocídio”, acrescentou edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, em entrevista concedida às rádios de Feira de Santana nesta sexta-feira (31), que “está extremamente preocupado com o Brasil” por conta da negligência de Jair Bolsonaro no enfrentamento ao novo coronavírus. Segundo ele, “Bolsonaro não está nem um pouco preocupado em resolver os problemas do povo brasileiro e transformou o Brasil num desastre internacional”.

“Tudo o que ele [Bolsonaro] faz é calculado pra resolver os problemas da família dele”, acrescentou.

Lula também comparou as 91 mil mortes decorrentes da pandemia a um "genocídio" . “É um verdadeiro genocídio. Isso não pode ser naturalizado. A morte não pode doer só quando chega na casa da gente. Enquanto isso o presidente da República cumprimentando as pessoas sem máscara”, ressaltou.

Na visão do ex-presidente, “o povo tem que ter consciência de que o Bolsonaro não é obrigado a saber de tudo, mas não pode agir como ignorante e como se não soubesse de nada”.

