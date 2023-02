Lula celebra 43 anos do PT: “provamos que é possível cuidar do povo”

“Hoje comemoramos 43 anos mais uma vez juntos, pelo melhor do Brasil e dos que mais precisam”, diz o presidente edit

247 - O presidente Lula usou suas redes sociais nesta sexta-feira (10) para celebrar os 43 anos da fundação dos Partidos dos Trabalhadores, que ocorreu na cidade de São Paulo, no colégio SION.

“Em 1980, fundamos o PT para combater desigualdades no Brasil e defender a democracia. Em nossos governos, provamos que é possível cuidar do povo. Hoje comemoramos 43 anos mais uma vez juntos, pelo melhor do Brasil e dos que mais precisam. Parabéns, PT! #PT43Anos”, postou Lula.

