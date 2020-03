Coronavírus: Lula cobra rapidez do governo na entrega de dinheiro à população

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva cobrou do governo Jair Bolsonaro mais velocidade na entrega de recursos para a população mais pobre e também para as pessoas que vivem na informalidade.

"A única forma do povo se defender do coronavírus é ficando em casa. Ou o governo libera dinheiro urgente na mão do povo ou o povo vai começar a sair pra ganhar seu pão. Até quando vão precisar esperar? A fome tem pressa. E a única forma é o povo receber logo esse dinheiro", escreveu o ex-presidente no Twitter.