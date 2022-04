Lula começa nesta segunda em Brasília maratona pela frente ampla

Líder em todas as pesquisas de intenção de voto, Lula tem na noite desta segunda-feira um jantar com um grupo de senadores que o apoiam em vários partidos edit

247 - Com a oficialização da indicação de Geraldo Alckmin (PSB) para o cargo de vice na chapa do PT, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva inicia nesta segunda-feira (11) por Brasília uma sequência de viagens para discutir alianças e palanques estaduais.

O petista tem nesta noite um jantar com um grupo de senadores que o apoiam em vários partidos. Estarão presentes de Renan Calheiros (MDB-AL), a Omar Aziz (PSD-AM), Acir Gurgacz (PDT-PR) e Katia Abreu (PP-TO), informa a coluna de Malu Gaspar no Globo

De acordo com o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), é um encontro "de frente ampla". "Será um jantar simbólico, de frente ampla para derrotar Bolsonaro", diz ele.

O jantar será na casa do ex-senador Eunício Oliveira e contará com grande número de emedebistas, entre estes Veneziano Vital do Rego, que disputa o governo da Paraíba em aliança com o PT, Jackson Barreto, de Sergipe, e Marcelo Castro do Piauí. Senadores do PT também estarão presentes.

Depois de Brasília, onde ainda vai receber uma homenagem de povos indígenas, Lula vai a Belo Horizonte para conversar com o prefeito Alexandre Kalil, do PSD, que vai disputar a eleição contra o governador Romeu Zema, do Novo.

Segundo conselheiros do ex-presidente, Lula ainda vai a sete estados até o final de maio: além do Distrito Federal e de Minas Gerais, ele participará de eventos em São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás, Santa Catarina, Pará e Amazonas.

